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Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против 2000 россиян из-за Михаила Фридмана – Financial Times

13:52, 13 марта 2025
Венгрия потребует исключения Фридмана из санкционного списка, иначе заблокирует продление ограничений ЕС.
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против 2000 россиян из-за Михаила Фридмана – Financial Times
Фото: court.investigator.org.ua
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Венгрия заявила, что может заблокировать продление санкций Европейского Союза в отношении около 2000 россиян, если олигарха Михаила Фридмана не исключат из списка. Это ограничение, которое включает запрет на поездки и замораживание активов для лиц, которые поддерживают или способствуют действиям России в Украине, заканчиваются в эту субботу, если все 27 стран ЕС не согласятся продлить их еще на шесть месяцев. Об этом сообщает The Financial Times.

Посол Венгрии в ЕС требует, чтобы Фридмана исключили из санкционного списка, чтобы Будапешт согласился на продление других ограничений. Это требование, по словам четырех чиновников, осведомленных о переговорах, стало условием Венгрии для поддержки дальнейших санкций.

Послы ЕС планируют встретиться в Брюсселе после нескольких дней интенсивных переговоров, которые не дали результата. Крупнейшие сторонники Киева в Балтии выступают против ослабления санкций против России, в частности до завершения переговоров о прекращении огня при посредничестве США.

Венгрия, которая является наиболее пророссийским членом ЕС под руководством премьер-министра Виктора Орбана, уже неоднократно угрожала заблокировать или ослабить санкции против Москвы. Поддержка Венгрии по исключению Фридмана из списка частично поддержана Люксембургом.

Сначала Будапешт требовал исключить из списка восемь человек, в том числе других российских миллиардеров, таких как Алишер Усманов и Петр Авен, но в итоге согласился оставить только Фридмана. Ранее, в апреле 2024 года, общий суд ЕС постановил, что Евросоюз имел право включить Фридмана и Авена в санкционный список 2022 года, несмотря на отсутствие достаточных доказательств их связей с Путиным.

Несмотря на это, санкции ЕС в отношении этих олигархов остаются в силе на основании их делового влияния в России, в частности из-за решения, принятого в 2023 году.

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