Суд отказал Пенсионному фонду во взыскании излишне выплаченных средств в размере более 43 тысяч пенсионерке

Пенсионный фонд проиграл апелляцию по возврату выплаченных средств

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Взыскать с пенсионерки 43 100 грн безосновательно полученных средств – с такой просьбой в суд обратилось Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По словам представителя фонда, в 2018 году областная МСЭК признала женщину лицом с инвалидностью третьей группы в результате общего заболевания сроком по 31 мая 2020 года. В тот период она получала пенсию по инвалидности в размере 2100 грн. в месяц.

В связи с карантином выплата пенсии была продлена по 31 января 2022 года.

В январе 2022 года женщина обратилась в ГУ ПФ Украины в Хмельницкой области с заявлением по поводу прекращения выплаты ей пенсии по инвалидности в связи с тем, что она не будет проходить медико-социальную экспертную комиссию.

Пенсионный фонд считает: потому что пенсионерка вовремя не сообщила, что не будет проходить МСЭК, ей безосновательно выплатили 43 100 грн пенсии за период с 1 июня 2020 года по 31 января 2022 года. Эти деньги она добровольно не вернула. Так что областное управление ПФУ было вынуждено обратиться в суд.

Волочисский районный суд Хмельницкой области в иске отказал. Считая его решение незаконным, ГУ Пенсионного фонда Украины в области подало апелляционную жалобу и просило удовлетворить его исковые требования.

По мнению апеллянта, местный суд не учел, что получая пенсию по инвалидности без достаточного на то основания, пенсионерка нанесла значительный ущерб бюджету Пенсионного фонда Украины.

Но апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, так как при рассмотрении дела не было установлено ни недобросовестности со стороны пенсионерки при получении пенсии после 31 мая 2020 года, ни счетной ошибки Управления как плательщика пенсии.

Коллегия судей обратила внимание, что 2 апреля 2020 вступил в силу Закон Украины №540-ІХ, которым внесены изменения в ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В новом пункте закона говорится, что в случае пропуска в период карантина срока повторного осмотра медико-социальной экспертизы лицом с инвалидностью выплата пенсии по инвалидности не останавливается до истечения срока действия карантинных мер с последующим перерасчетом размера выплаченной пенсии на основании заявления и результатов пересмотра лица с инвалидностью.

Карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, был отменен с 30 июня 2023 года.

По материалам дела, в январе 2022 года пенсионерка обратилась в управление Пенсионного фонда с заявлением, в котором сообщила, что не будет проходить пересмотр в МСЭК и просила прекратить выплату пенсии. То есть, исполнила обязанность по уведомлению органа, назначающего выплаты пенсии, о прекращении выплаты в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении".

«Кроме этого, органы Пенсионного фонда самостоятельно контролируют период, на который установлена ​​инвалидность и принимают соответствующие решения по выплатам сумм пенсии или остановки. Истец не указывает сроков, которые считались своевременными уведомления о пересмотре лица с инвалидностью и одновременно указывает его несвоевременность. Обязанность сообщать соответствующую информацию об осмотре лиц, которым назначена пенсия по инвалидности или об их неявке на осмотр, возложена на те же органы МСЭК», – отметил апелляционный суд.

Следовательно, коллегия судей оставила без изменений решение местного суда, апелляционную жалобу ГУ ПФУ в Хмельницкой области – без удовлетворения.

С постановлением апелляционного суда по делу №671/1105/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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