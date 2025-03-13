Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд отказал Пенсионному фонду во взыскании излишне выплаченных средств в размере более 43 тысяч пенсионерке

18:04, 13 марта 2025
Пенсионный фонд проиграл апелляцию по возврату выплаченных средств
Суд отказал Пенсионному фонду во взыскании излишне выплаченных средств в размере более 43 тысяч пенсионерке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Взыскать с пенсионерки 43 100 грн безосновательно полученных средств – с такой просьбой в суд обратилось Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По словам представителя фонда, в 2018 году областная МСЭК признала женщину лицом с инвалидностью третьей группы в результате общего заболевания сроком по 31 мая 2020 года. В тот период она получала пенсию по инвалидности в размере 2100 грн. в месяц.

В связи с карантином выплата пенсии была продлена по 31 января 2022 года.

В январе 2022 года женщина обратилась в ГУ ПФ Украины в Хмельницкой области с заявлением по поводу прекращения выплаты ей пенсии по инвалидности в связи с тем, что она не будет проходить медико-социальную экспертную комиссию.

Пенсионный фонд считает: потому что пенсионерка вовремя не сообщила, что не будет проходить МСЭК, ей безосновательно выплатили 43 100 грн пенсии за период с 1 июня 2020 года по 31 января 2022 года. Эти деньги она добровольно не вернула. Так что областное управление ПФУ было вынуждено обратиться в суд.

Волочисский районный суд Хмельницкой области в иске отказал. Считая его решение незаконным, ГУ Пенсионного фонда Украины в области подало апелляционную жалобу и просило удовлетворить его исковые требования.

По мнению апеллянта, местный суд не учел, что получая пенсию по инвалидности без достаточного на то основания, пенсионерка нанесла значительный ущерб бюджету Пенсионного фонда Украины.

Но апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, так как при рассмотрении дела не было установлено ни недобросовестности со стороны пенсионерки при получении пенсии после 31 мая 2020 года, ни счетной ошибки Управления как плательщика пенсии.

Коллегия судей обратила внимание, что 2 апреля 2020 вступил в силу Закон Украины №540-ІХ, которым внесены изменения в ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В новом пункте закона говорится, что в случае пропуска в период карантина срока повторного осмотра медико-социальной экспертизы лицом с инвалидностью выплата пенсии по инвалидности не останавливается до истечения срока действия карантинных мер с последующим перерасчетом размера выплаченной пенсии на основании заявления и результатов пересмотра лица с инвалидностью.

Карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, был отменен с 30 июня 2023 года.

По материалам дела, в январе 2022 года пенсионерка обратилась в управление Пенсионного фонда с заявлением, в котором сообщила, что не будет проходить пересмотр в МСЭК и просила прекратить выплату пенсии. То есть, исполнила обязанность по уведомлению органа, назначающего выплаты пенсии, о прекращении выплаты в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении".

«Кроме этого, органы Пенсионного фонда самостоятельно контролируют период, на который установлена ​​инвалидность и принимают соответствующие решения по выплатам сумм пенсии или остановки. Истец не указывает сроков, которые считались своевременными уведомления о пересмотре лица с инвалидностью и одновременно указывает его несвоевременность. Обязанность сообщать соответствующую информацию об осмотре лиц, которым назначена пенсия по инвалидности или об их неявке на осмотр, возложена на те же органы МСЭК», – отметил апелляционный суд.

Следовательно, коллегия судей оставила без изменений решение местного суда, апелляционную жалобу ГУ ПФУ в Хмельницкой области – без удовлетворения.

С постановлением апелляционного суда по делу №671/1105/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Евгений Пикалов: реформа пенитенциарной системы является частью дорожной карты европейской интеграции

В проекте дорожной карты заложено развитие пенитенциарной системы, упоминаются как Стратегия, так и определенные инициативы по развитию правоохранительного компонента Государственной криминально-исполнительной службы (ГКИС).

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям возле Дома профсоюзов в Одессе: «Оно демонстрирует системные проблемы, сформировавшиеся за годы предыдущей власти»

Минюст отметил, что в деле о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе «ЕСПЧ учел сложность ситуации для только что сформированного правительства Украины, которое унаследовало силовые структуры с встроенными агентами влияния».

В Европарламенте вспыхнул масштабный коррупционный скандал, связанный с Huawei

Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в связи с новым коррупционным скандалом, потрясшим Европарламент – идет речь о вознаграждениях за принятие политических решений, чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи.

ЕСПЧ постановил, что украинские власти не приняли необходимые меры, чтобы предотвратить насилие возле одесского Дома профсоюзов в мае 2014 года

Украина проиграла в ЕСПЧ дело – Суд постановил, что власти не сделали всего, что можно было разумно от них ожидать, чтобы предотвратить насилие в Одессе 2 мая 2014 года, остановить это насилие после его начала, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в ловушке во время пожара, а также инициировать и провести эффективное расследование этих событий.

В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики