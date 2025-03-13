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Это манипуляция, он фактически готовит отказ, – Зеленский отреагировал на заявление Путина о прекращении огня

21:26, 13 марта 2025
Президент подчеркнул, что Путин боится сказать Трампу прямо, что хочет продолжать войну.
Это манипуляция, он фактически готовит отказ, – Зеленский отреагировал на заявление Путина о прекращении огня
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о прекращении боевых действий, назвав его «очередной российской манипуляцией».

Глава государства подчеркнул, что Путин фактически готовит отказ от прекращения огня, но боится прямо сказать Трампу, что хочет продолжать эту войну.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ на данный момент. Путин, конечно, боится сказать прямо Президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому там, в Москве, окружают идею тишины такими условиями, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы затягивать процесс как можно дольше. Путин часто так делает – не говорит «нет» напрямую, но создает условия, при которых все затягивается и нормальные решения становятся невозможными. Мы считаем, что это сейчас – очередные российские манипуляции», — подчеркнул Президент в обращении.

Владимир Зеленский отметил, что Украина приняла предложение США о тишине в небе, на море и на фронте.

«От американской стороны мы слышали, что есть готовность организовать контроль и верификацию. И это реально обеспечить – с американскими возможностями, с европейскими возможностями. И чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и представить план завершения войны. Украина готова работать максимально быстро, максимально конструктивно. Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире», — отметил Глава государства.

Президент вновь подчеркнул важность введения санкций против РФ.

«Мы не выдвигаем условий, которые что-то усложняют. Это делает Россия. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивным, – это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас на него нужно давить. Нужно вводить санкции, которые помогут. Мы продолжим работать с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию завершить войну», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин сделал «многообещающее заявление», но оно не было полным и он хотел бы видеть прекращение огня.

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