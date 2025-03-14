В Черкасской области будут судить мужчин, которые по заказу РФ подожгли городской суд, железнодорожные объекты и авто военного

Жители Звенигородского района получали задания от российской спецслужбы по поджогам двух важных железнодорожных объектов, городского суда и автомобиля военного.

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В Черкасской области будут судить двух мужчин за поджоги имущества «Укрзализныци», городского суда и автомобиля военнослужащего. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Установлено, что 35-летний и 25-летний местные жители Звенигородского района через Telegram получали задания от представителя спецслужб РФ о поджогах объектов и имущества, имеющих важное оборонное и народнохозяйственное значение.

35-летний мужчина, будучи наркозависимым, из корыстных побуждений совершил поджог двух важных железнодорожных объектов и двух автомобилей, один из которых принадлежал военнослужащему ВСУ.

Кроме того, проявляя дерзость, он вместе с 25-летним сообщником поджег местный суд.

После получения в ходе следствия неопровержимых доказательств их вины фигуранты признались в содеянном.

Обвиняемые находятся под стражей.

Санкция ч. 2 ст. 113 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. По ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, по ч. 2 ст. 194 УК Украины – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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