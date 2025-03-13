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В Украине продолжается новая традиция ифтара — Президент о значении Рамадана и пути к миру

21:10, 13 марта 2025
Глава государства подчеркнул символизм того, что именно на время Рамадана выпали усилия, направленные на приближение мира.
В Украине продолжается новая традиция ифтара — Президент о значении Рамадана и пути к миру
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В Украине на официальном уровне продолжается новая традиция ифтара – ужина, который проводится во время священного для мусульман месяца Рамадан. Рамадан в 2025 году начался 28 февраля и продлится до 29 марта.

Президент Владимир Зеленский выразил уважение и благодарность украинскому мусульманскому сообществу и всем людям, которые отмечают Рамадан.

Глава государства подчеркнул символизм того, что именно на время Рамадана выпали усилия, направленные на приближение мира.

«У нас в Украине продолжается наша новая традиция – традиция ифтара. Это традиция нашего уважения и благодарности украинскому мусульманскому сообществу, всем нашим людям, которые отмечают Рамадан.

В этом году именно на время Рамадана выпали наши дипломатические усилия, усилия наших партнеров, направленные на приближение мира. Состоялась очень успешная встреча дипломатических представителей Украины и Америки – и, кстати, в мусульманской стране, которая предоставила площадку для переговоров.

И может случиться так – если давление Америки на Россию будет достаточным, – что именно во время Рамадана появится возможность начать предпринимать сильные дипломатические шаги ради мира, приступить к созданию плана реального завершения войны и гарантий безопасности.

Мы в Украине все надеемся, что эта международная работа принесет результаты и что тишина в небе, на море и на фронте поможет миру. И мы благодарны всем партнерам, которые нас поддерживают», — отметил Президент.

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Владимир Зеленский

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