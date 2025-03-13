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В Україні продовжується нова традиція іфтару — Президент про значення Рамадану та шлях до миру

21:10, 13 березня 2025
Глава держави підкреслив символізм, що саме на час Рамадану припали зусилля, щоб наблизити мир.
В Україні продовжується нова традиція іфтару — Президент про значення Рамадану та шлях до миру
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В Україні на офіційному рівні продовжується нова традиція іфтару – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан. Як відомо, Рамадан у 2025 році розпочався 28 лютого і триватиме до 29 березня.

Президент Володимир Зеленський висловив повагу та вдячність українській мусульманській спільноті і усім людям, які відзначають Рамадан. 

Глава держави підкреслив символізм, що саме на час Рамадану припали зусилля, щоб наблизити мир.

«У нас в Україні продовжується наша нова традиція – традиція іфтару. Це традиція нашої поваги та вдячності українській мусульманській спільноті, усім нашим людям, які відзначають Рамадан. 

Цього року саме на час Рамадану припали наші дипломатичні зусилля, зусилля наших партнерів, щоб наблизити мир. Відбулася дуже успішна зустріч дипломатичних представників України та Америки – і, до речі, в мусульманській країні, яка надала майданчик для розмови. 

І так може вийти – якщо тиску Америки на Росію буде достатньо, – що саме в час Рамадану зʼявиться можливість почати робити сильні дипломатичні кроки заради миру, почати створювати план реального завершення війни та гарантування безпеки. 

Ми в Україні всі сподіваємося, що ця міжнародна робота спрацює і тиша в небі, на морі й на фронті допоможе миру. І ми вдячні всім партнерам, які нас підтримують», — зазначив Президент.

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Володимир Зеленський

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