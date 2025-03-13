Україна не піде на заморожений конфлікт з Росією, — Андрій Єрмак

За словами керівник ОП, США також виступають проти такого сценарію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт з Росією.

Він наголосив, що США підтримують таку позицію Києва.

«Ми дуже чітко говорили, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю збігаються з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту, вони теж проти так званого «Мінська-3» або якихось домовленостей на кшталт Будапештського меморандуму», - зазначив очільник ОП в ефірі телемарафону.

Андрій Єрмак також зазначив, що зустріч України та США в Саудівській Аравії була дуже успішною. Але це тільки початок. Україні все ще належить зробити велику роботу.

Він додав, що Україна постійно інформує європейських партнерів про те, що відбувається в контексті мирного процесу. Андрій Єрмак наголосив, що Європа має бути долучена до мирного процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.