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Україна не піде на заморожений конфлікт з Росією, — Андрій Єрмак

20:46, 13 березня 2025
За словами керівник ОП, США також виступають проти такого сценарію.
Україна не піде на заморожений конфлікт з Росією, — Андрій Єрмак
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт з Росією.  

Він наголосив, що США підтримують таку позицію Києва.

«Ми дуже чітко говорили, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю збігаються з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту, вони теж проти так званого «Мінська-3» або якихось домовленостей на кшталт Будапештського меморандуму», - зазначив очільник ОП в ефірі телемарафону.

Андрій Єрмак також зазначив, що зустріч України та США в Саудівській Аравії була дуже успішною. Але це тільки початок. Україні все ще належить зробити велику роботу.

Він додав, що Україна постійно інформує європейських партнерів про те, що відбувається в контексті мирного процесу. Андрій Єрмак наголосив, що Європа має бути долучена до мирного процесу.

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США рф Україна війна офіс президента Андрій Єрмак

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