Спецшколи можуть надавати реабілітаційні послуги військовим — Зеленський підписав закон

Спеціальні заклади загальної середньої освіти в Україні можуть надавати реабілітаційні послуги військовослужбовцям.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон 4250-IX щодо надання реабілітаційних послуг військовим у спеціальних закладах освіти.

Верховна Рада 25 лютого ухвалила в цілому відповідний законопроект 10160.

Закон дозволяє спецзакладам загальної середньої освіти надавати реабілітаційні послуги особам з особливими освітніми потребами та іншим особам з порушеннями зору та/або слуху, зокрема з числа військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Закон спрямований на надання доступу для ширшого кола осіб до таких послуг на базі спеціальних закладів загальної середньої освіти та подальшу імплементацію міжнародних стандартів в галузі захисту прав осіб з інвалідністю.

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