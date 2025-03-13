Спецшколы могут предоставлять реабилитационные услуги военным — Зеленский подписал закон

Специальные заведения общего среднего образования в Украине могут предоставлять реабилитационные услуги военнослужащим.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон 4250-IX о предоставлении реабилитационных услуг военным в специальных образовательных учреждениях.

Верховная Рада 25 февраля приняла в целом соответствующий законопроект 10160.

Закон позволяет спецучреждениям общего среднего образования предоставлять реабилитационные услуги лицам с особыми образовательными потребностями и другим людям с нарушениями зрения и/или слуха, в том числе военнослужащим, уволенным с военной службы, ветеранам войны, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Закон направлен на расширение доступа к таким услугам для более широкой категории лиц на базе специальных учреждений общего среднего образования, а также на дальнейшую имплементацию международных стандартов в сфере защиты прав лиц с инвалидностью.

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