Верховный Суд отменил определение о возвращении апелляционной жалобы из-за неуплаты судебного сбора в деле о защите пенсионных прав

Верховный Суд высказался о необходимости тщательной проверки судом факта уплаты судебного сбора стороной.

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Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу физического лица на определение Третьего апелляционного административного суда, которым апелляционная жалоба была возвращена. Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение апелляционного суда и направил дело на продолжение рассмотрения, признав, что оставление жалобы без движения и последующее ее возвращение были необоснованными.

Истец, реабилитированное лицо, обратился в суд с требованием признать противоправными действия территориального управления Пенсионного фонда Украины, отказавшего в назначении надбавки к пенсии и перерасчете трудового стажа за время пребывания в ссылке. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признав отказ в выплате надбавки к пенсии противоправным, но определил размер доплаты на уровне 25% минимальной пенсии по возрасту вместо запрошенных 50%.

Истец подал апелляционную жалобу, однако апелляционный суд вернул ее, указав, что заявитель не устранил недостатки, связанные с уплатой судебного сбора, в установленный срок. Суд отметил, что хотя истец не получил определение об оставлении жалобы без движения, оно было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, и истец должен был самостоятельно отслеживать состояние рассмотрения своей жалобы.

Верховный Суд установил, что апелляционный суд неверно применил положения процессуального права, в частности часть вторую, пункт 1 части четвертой статьи 169, часть пятую статьи 296 и часть вторую статьи 298 Кодекса административного судопроизводства Украины. Суд указал, что истец предоставил документ об уплате судебного сбора вместе с апелляционной жалобой, а неуведомление лица об оставлении жалобы без движения не может лишать его права на апелляционное рассмотрение.

Суд сослался на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которая гарантирует эффективный доступ к правосудию (дела «Делла Чиае против Италии», заявление №37753/97, и «Мельник против Украины», заявление №72286/01). Верховный Суд подчеркнул, что ненадлежащее уведомление истца об определении апелляционного суда нарушило его право на апелляционное рассмотрение дела.

Верховный Суд постановил, что определение апелляционного суда было принято на формальных основаниях без должного исследования имеющихся в деле документов, что противоречит принципу доступности правосудия, гарантированному статьей 129 Конституции Украины и статьей 6 Европейской конвенции по правам человека.

Суд особо отметил, что согласно статье 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на эффективное средство правовой защиты в национальном органе. Препятствование доступу к апелляционному обжалованию из-за ненадлежащего информирования противоречит этим гарантиям.

Верховный Суд также напомнил, что в деле «Кучерук против Украины» (заявление №25771/04) ЕСПЧ признал отсутствие эффективных средств обжалования в деле социального обеспечения нарушением статьи 6 Конвенции. Таким образом, апелляционный суд обязан был должным образом уведомить истца об оставлении жалобы без движения.

Суд подчеркнул, что формальный подход к оценке наличия доказательств уплаты судебного сбора не должен ограничивать право на доступ к правосудию. Ситуации, когда лицо не получило определение суда по техническим причинам, должны решаться в пользу реализации права на обжалование.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

Апелляционная жалоба не может быть возвращена, если заявитель предоставил документ об уплате судебного сбора вместе с жалобой, а суд не доказал надлежащего уведомления об оставлении ее без движения.

Отсутствие информирования участника дела о требовании устранить недостатки апелляционной жалобы является нарушением права на доступ к правосудию.

Постановление Верховного Суда от 29 января 2025 года по делу №160/1732/24 (административное производство №К/990/30585/24).

Автор: Наталя Мамченко

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