Украина не пойдет на замороженный конфликт с Россией, — Андрей Ермак

По словам руководителя ОП, США также выступают против такого сценария.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится на замороженный конфликт с Россией.

Он подчеркнул, что США поддерживают такую позицию Киева.

«Мы очень четко заявляли, что никогда не согласимся на замороженный конфликт. Мы категорически против, и здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами. Они тоже против замороженного конфликта, они также против так называемого "Минска-3" или каких-либо соглашений наподобие Будапештского меморандума», — отметил глава ОП в эфире телемарафона.

Андрей Ермак также заявил, что встреча Украины и США в Саудовской Аравии была очень успешной. Однако это только начало, и Украине еще предстоит проделать большую работу.

Он добавил, что Украина постоянно информирует европейских партнеров о происходящем в контексте мирного процесса. Андрей Ермак подчеркнул, что Европа должна быть вовлечена в этот процесс.

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