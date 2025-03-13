Це маніпуляція, він фактично готує відмову, — Зеленський відреагував на заяву Путіна про припинення вогню

Президент наголосив, що Путін боїться сказати Трампу прямо, що хоче продовжувати війну.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо припинення бойових дій, назвавши її «черговою російською маніпуляцією».

Глава держави наголосив, що Путін фактично готує відмову від припинення вогню, але боїться сказати прямо Трампу, що хоче продовжувати цю війну.

«Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції», — підкреслив Президент у зверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна прийняла пропозицію СЩА щодо тиші в небі, на морі та на фронті.

«Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі», — зазначив Глава держави.

Президент вкотре підкреслив на важливості запровадження санкцій проти РФ.

«Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни», — наголосив Зеленський.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін зробив «багатообіцяючу заяву», але вона не була повною і він хотів би бачити припинення вогню.

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