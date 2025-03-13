Практика судів
  1. В Україні

Це маніпуляція, він фактично готує відмову, — Зеленський відреагував на заяву Путіна про припинення вогню

21:26, 13 березня 2025
Президент наголосив, що Путін боїться сказати Трампу прямо, що хоче продовжувати війну.
Це маніпуляція, він фактично готує відмову, — Зеленський відреагував на заяву Путіна про припинення вогню
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо припинення бойових дій, назвавши її «черговою російською маніпуляцією».

Глава держави наголосив, що Путін фактично готує відмову від припинення вогню, але боїться сказати прямо Трампу, що хоче продовжувати цю війну.

«Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції», — підкреслив Президент у зверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна прийняла пропозицію СЩА щодо тиші в небі, на морі та на фронті.

«Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі», — зазначив Глава держави.

Президент вкотре підкреслив на важливості запровадження санкцій проти РФ.

«Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни», — наголосив Зеленський.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін зробив «багатообіцяючу заяву», але вона не була повною і він хотів би бачити припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф путін Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців, які мали штраф від ТЦК за порушення обліку, звільнять від сплати штрафу – заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

За словами Катерини Черногоренко, прийнятий закон передбачає, що військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільнятимуться від сплати штрафів від ТЦК.

Євген Пікалов: реформа пенітенціарної системи є частиної дорожньої карти європейської інтеграції

У проєкті дорожньої карти закладено розвиток пенітенціарної системи, там згадується і Стратегія, і певні ініціативи з розбудови правоохоронного компоненту ДКВС.

Мін'юст прокоментував рішення ЄСПЛ щодо подій біля Будинку профспілок в Одесі: «Воно демонструє системні проблеми, що сформувалися за роки попередньої влади»

Мін'юст зазначив, що у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі «ЄСПЛ врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу».

В Європарламенті спалахнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із Huawei

Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у зв’язку з новим корупційним скандалом, що сколихнув Європарламент – йдеться про винагороди за ухвалення політичних рішень, надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на поїздки, а також регулярні запрошення на футбольні матчі.

ЄСПЛ постановив, що українська влада не вжила необхідних заходів, щоб запобігти насильству біля одеського Будинку профспілок у травні 2014 року

Україна програла справу в ЄСПЛ – Суд постановив, що влада не зробила всього, що можна було розумно від неї очікувати, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року, зупинити це насильство після його початку, забезпечити своєчасні заходи з порятунку людей, які опинилися в пастці під час пожежі, а також ініціювати та провести ефективне розслідування цих подій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики