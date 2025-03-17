Кто лучше, тот и будет работать в желаемом для него суде – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, почему судьи соревнуются за возможность перевода в другой суд с кандидатами на должности судей.

Источник фото: Facebook Дениса Маслова

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов рассказал, почему судьи, желающие перевестись в другие суды того же уровня и специализации, вынуждены соревноваться за вакантные должности с участниками отбора 2024 года из числа помощников судей, работников аппаратов судов, адвокатов, прокуроров и т. д.

«Самое справедливое решение состоит в том, что все идут вместе – судьи, помощники судей, адвокаты. Если ты доказал, что ты самый лучший – идешь работать в суд, в который хочешь. Юристы должны конкурировать между собой, демонстрируя свои знания, навыки, умения», - рассказал Денис Маслов 15 марта во время заседания ассоциации «Добросуд».

Напомним, что 11 декабря 2024 года ВККС объявила отбор на 1800 вакантных должностей судей местных судов.

Отметим, что впервые в истории процедур отбора на должности судей, за вакантные должности судей будут соревноваться не только помощники судей, работники аппаратов судов, прокуроры, адвокаты, ученые-правоведы, но и действующие судьи, которые планируют перевестись в другие суды.

По состоянию на 13 марта документы для участия в отборе и переводе в другие суды подали 411 кандидатов на должности судей и 103 судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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