Певец и телеведущий Коля Серга стал внештатным советником главы МИД Андрея Сибиги

Колю Сергу назначили на должность внештатного советника главы МИД еще в декабре прошлого года.

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Музыкант, телеведущий и военнослужащий Коля Серга был назначен на должность внештатного советника главы МИД Андрея Сибиги. Об этом изданию «Главком» сообщил начальник управления кадрового менеджмента МИД Виталий Мошковский в ответ на запрос.

Согласно ответу на обращение, Коля Серга был назначен на эту должность 7 декабря прошлого года.

В ответе также отмечается, что «должности советников министра вне штата не предусматривают ведение кадровой службой Министерства биографических справок в отношении данной категории работников. В то же время сообщаем, что штатным расписанием аппарата Министерства иностранных дел должность штатного советника министра не предусмотрена».

В письме не указано, какие функции Коля Серга будет выполнять как внештатный советник.

До войны Серга был ведущим телепроекта «Орел и решка», выступал резидентом Comedy Club Odessa, а также строил карьеру в шоу-бизнесе.

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