Співак і телеведучий Коля Сєрга став позаштатним радником очільника МЗС Андрія Сибіги

Колю Сєргу призначили на посаду позаштатного радника очільника МЗС ще у грудні минулого року.

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Музиканта, телеведучого і військовослужбовця Колю Сєргу було призначено на посаду позаштатного радника очільника МЗС Андрія Сибіги. Про це виданню «Главком» повідомив начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський у відповідь на запит.

Згідно із відповіддю на звернення, Коля Сєрга призначений на цю посаду 7 грудня минулого року.

У відповіді додається, що «посади радників міністра поза штатом не передбачають ведення кадровою службою і Міністерства біографічних довідок стосовно такої категорії працівників. У той же час повідомляємо, що штатним розписом апарату Міністерства закордонних справ посади штатного радника Міністра не передбачено».

У листі не зазначається, які функції Коля Сєрга виконуватиме як позаштатний радник.

До війни Сєрга був ведучим телепроекту «Орел і решка», виступав резидентом Comedy Club Odessa, а також будував кар’єру в шоу-бізнесі.

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