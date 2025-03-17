Судитимуть офіцера, який продавав пальне, призначене для оборони Харківщини

На Харківщині Судитимуть посадовця військової частини за розкрадання пального.

Фото: ДБР

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Посадовця однієї з військових частин судитимуть за привласнення пального, яке мало забезпечувати оборону Харківщини. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування, а обвинувальний акт вже направлено до суду.

За даними ДБР, заступник командира військової частини почав розкрадати пальне ще під час перебування підрозділу на Миколаївщині та продовжив після передислокації на Харківщину. Протягом 2023-2024 років він підробляв документи, завищуючи показники витрат пального, а залишки продавав. До схеми він залучав підлеглих, змушуючи їх зливати та вивозити паливо.

Зафіксовані випадки розкрадань свідчать, що військовий незаконно заволодів паливом на майже мільйон гривень. У вересні 2024 року його затримали під час отримання оплати за чергову партію пального.

Обвинувачений відсторонений від посади та відповідатиме за викрадення військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Також вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

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