Будут судить офицера, который продавал топливо, предназначенное для обороны Харьковщины

На Харьковщине будут судить чиновника воинской части за хищение горючего.

Фото: ГБР

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Должностное лицо одной из воинских частей будут судить за присвоение горючего, которое должно было обеспечивать оборону Харьковщины. Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование, а обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным ГБР, заместитель командира воинской части начал разворовывать топливо еще во время пребывания подразделения на Николаевщине и продолжил после передислокации в Харьковскую область. В течение 2023-2024 годов он подделывал документы, завышая показатели расхода топлива, а остатки продавал. К схеме он привлекал подчиненных, заставляя их сливать и вывозить топливо.

Зафиксированные случаи хищений свидетельствуют, что военный незаконно завладел топливом почти на миллион гривен. В сентябре 2024 года его задержали во время получения оплаты за очередную партию топлива.

Обвиняемый отстранен от должности и будет отвечать за хищение военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Ему грозит до 15 лет заключения. Также принимаются меры для возмещения нанесенного ущерба.

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