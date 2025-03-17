В Украине свирепствует грипп, который может привести к смерти уже на 5-6 день болезни

Грипп быстро спускается в легкие.

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В Украине количество случаев гриппа и ОРВИ постепенно уменьшается, однако всеобщая эпидемиологическая ситуация остается непростой. Об этом в эфире 24 канала сообщил доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, нынешний эпидемический сезон характеризуется чрезвычайной сложностью.

На территории Украины преобладает вирус гриппа А, в частности, его пандемический вариант H1N1 и штамм H2N3.

В последние две недели зафиксирован резкий рост количества случаев гриппа B (линия Victoria), который в настоящее время составляет почти все случаи этой категории. Хотя все эти штаммы соответствуют вакцинным, течение заболевания в этом году значительно тяжелее, а уровень смертности существенно вырос.

Если в среднем летальность от гриппа не превышает 0,1%, то в этом сезоне она выросла до 2%. Волянский выделил ключевые факторы, вызывающие тяжелое течение болезни. Среди них недостаточный уровень вакцинации среди населения (менее 1%) и несвоевременное обращение к врачам.

"Грипп имеет характерный признак - быстро спускается в легкие. Человек может умереть на 5-6 день с начала заболевания. Кроме того, проблема заключается в нерешительности врачей, которые не всегда назначают специфические препараты против гриппа. Из-за этого возникают тяжелые случаи течения болезни и осложнения, в частности, бактериальная пневмония", - подчеркнул иммунолог.

По данным Минздрава, в период с 5 по 11 марта наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а смертельные случаи за этот период не зафиксированы.

Несмотря на общее снижение заболеваемости, эпидемический порог превышен в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях. В сравнении с прошлым годом количество случаев COVID-19 значительно сократилось. Если в 2023 году одновременно циркулировали как грипп, так и коронавирус, то положительные тесты на COVID-19 составляют лишь 5-6%, тогда как грипп или риновирус оказываются в более чем 10% случаев.

Иммунолог рассказал о характерных симптомах COVID-19, среди которых – общая слабость, быстрая утомляемость, незначительное повышение температуры, а также локальные проявления, такие как кашель и насморк.

Грипп, в свою очередь, сопровождается выраженной интоксикацией, сильной слабостью, головной и мышечной болью, а также значительным повышением температуры (от 38°С и выше).

Медики советуют не игнорировать экспресс-тесты гриппом и COVID-19, ведь своевременная диагностика помогает быстрее начать лечение.

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