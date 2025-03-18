Разоблачили двух чиновников, которые брали взятки от лиц, занимающихся перевозкой продукции

На систематическом получении денег разоблачены два служащих Департамента государственного контроля на транспорте.

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Правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды и сообщили о подозрении двум должностным лицам территориальных подразделений Департамента государственного контроля на транспорте.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, с сентября 2024 года двое служащих в Черкасской и Одесской областях систематически получали неправомерную выгоду в сумме от 10 000 до 12 000 грн от лиц, занимающихся перевозкой сельскохозяйственной и другой продукции.

«За эти деньги они обещали перевозчикам не создавать им препятствий и не составлять соответствующие акты о нарушениях», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители задержали служащих после получения очередного транша средств. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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