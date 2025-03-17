70% украинцев могут вернуться при условии безопасности и экономического восстановления – министр нац'единства Чернышов

По словам министра, Украина должна стать конкурентоспособной, чтобы вернуть своих граждан.

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Около 70% украинцев могут вернуться на родину при условии создания безопасных и благоприятных условий для жизни и работы. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов в интервью BBC Украина.

По его словам, примерно 30% украинцев готовы вернуться после стабилизации ситуации и обеспечения безопасности. Еще 40% будут принимать решение в зависимости от успеха экономического восстановления и развития страны.

«Хочу подчеркнуть, что «возвращать украинцев» - термин не очень корректный. Это решение, которое украинцы примут самостоятельно. Наша задача - быть конкурентоспособными, потому что за те 40% мы будем конкурировать с другими странами», - пояснил Чернышов.

Он подчеркнул, что после завершения войны правительство будет работать над открытостью экономики, привлечением инвестиций, упрощением налогов и поддержкой бизнеса. Это, по его словам, будет способствовать созданию новых рабочих мест, что станет мотивацией для возвращения украинцев.

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