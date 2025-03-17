70% українців можуть повернутися за умови безпеки та економічного відновлення – міністр нац’єдності Чернишов

За словами міністра, Україна має стати конкурентоспроможною, щоб повернути своїх громадян.

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Близько 70% українців можуть повернутися на Батьківщину за умови створення безпечних і сприятливих умов для життя та роботи. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, приблизно 30% українців готові повернутися після стабілізації ситуації та забезпечення безпеки. Ще 40% прийматимуть рішення залежно від успіху економічного відновлення та розвитку країни.

«Хочу підкреслити, що «повертати українців» – термін не дуже коректний. Це рішення, яке українці приймуть самостійно. Наше завдання – бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами», – пояснив Чернишов.

Він наголосив, що після завершення війни уряд працюватиме над відкритістю економіки, залученням інвестицій, спрощенням податків і підтримкою бізнесу. Це, за його словами, сприятиме створенню нових робочих місць, що стане мотивацією для повернення українців.

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