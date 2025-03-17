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ВАКС розпочав прийом документів для формування кадрового резерву працівників апарату суду

14:50, 17 березня 2025
Вищий антикорупційний суд, як суд першої та апеляційної інстанції, розпочинає добір працівників для формування кадрового резерву.
ВАКС розпочав прийом документів для формування кадрового резерву працівників апарату суду
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Вищому антикорупційному суді оголосили про формування кадрового резерву працівників апарату ВАКС на 110 посад.

17 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що розпочинається прийом документів для формування кадрового резерву працівників апарату суду. 

З метою здійснення ефективного організаційного забезпечення роботи інституції та з урахуванням збільшення кількості суддів на 60%, оголошуємо про формування кадрового резерву працівників апарату ВАКС на 110 посад:

- 50 посад помічників суддів;

-  24 посади секретарів судових засідань;

-  7 посад судових розпорядників;

-  29 інших посад в апараті суду.

Зазначається, що усі бажаючі, які надішлють резюме та будуть зараховані до кадрового резерву, матимуть пріоритетне право на розгляд своєї кандидатури на вказану вакантну посаду при наборі персоналу апарату суду, який розпочнеться після закінчення конкурсу та призначення нових суддів ВАКС.

«Призначення на посади в апарат ВАКС відбуватиметься орієнтовно у 3 кварталі 2025 року після проведення оцінки кандидатів шляхом тестування та співбесід.

Щоб потрапити до кадрового резерву апарату ВАКС, надсилайте своє резюме на електронну пошту: - [email protected] (для вакансій у першій інстанції) та на - [email protected] (для вакансій в апеляційній інстанції). ОБОВ’ЯЗКОВО у темі листа зазначте посаду на яку ви претендуєте», - сказано у повідомленні.

Прийом документів триває із 17 березня до 17 квітня 2025 включно.

Із вимогами, переліком посад та необхідною формою резюме можна ознайомитися за посиланням

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