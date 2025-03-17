ВАКС начал прием документов для формирования кадрового резерва сотрудников аппарата суда

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», во Высшем антикоррупционном суде объявили о формировании кадрового резерва сотрудников аппарата ВАКС на 110 должностей.
17 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о начале приема документов для формирования кадрового резерва сотрудников аппарата суда.
С учетом увеличения количества судей на 60% и для эффективного организационного обеспечения работы институции объявляется формирование кадрового резерва сотрудников аппарата ВАКС на 110 должностей:
Уточняется, что все желающие, кто отправит резюме и будет зачислен в кадровый резерв, получат приоритетное право на рассмотрение своей кандидатуры на указанную вакантную должность при наборе персонала аппарата суда. Он начнется после завершения конкурса и назначения новых судей ВАКС.
«Назначение на должности в аппарат ВАКС планируется ориентировочно в 3 квартале 2025 года после проведения оценки кандидатов путем тестирования и собеседований.
Чтобы попасть в кадровый резерв аппарата ВАКС, отправляйте свое резюме на электронную почту: [email protected] (для вакансий в первой инстанции) [email protected] (для вакансий в апелляционной инстанции). ОБЯЗАТЕЛЬНО в теме письма укажите должность, на которую претендуете», - сказано в сообщении.
Прием документов продлится с 17 марта по 17 апреля 2025 года включительно.
С требованиями, перечнем должностей и необходимой формой резюме можно ознакомиться по ссылке.
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