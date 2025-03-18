Викрили двох посадовців, які брали хабарі від осіб, що займаються перевезенням продукції

На систематичному одержанні грошей викрито двох службовців Департаменту держконтролю на транспорті.

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Правоохоронці викрили на одержанні неправомірної вигоди та повідомили про підозру двом службовим особам територіальних підрозділів Департаменту державного контролю на транспорті.

Як повідомила Київська міська прокуратура, з вересня 2024 року двоє службовців у Черкаській та Одеській областях систематично одержували неправомірну вигоду в сумі від 10 000 до 12 000 грн від осіб, які займаються перевезенням сільськогосподарської та іншої продукції.

«За ці кошти вони обіцяли перевізникам не створювати їм перешкод та не складати відповідні акти про порушення», - зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали службовців після одержання чергового траншу коштів. Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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