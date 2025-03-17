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В Україні лютує грип, який може привести до смерті вже на 5-6 день хвороби

15:30, 17 березня 2025
Грип швидко спускається в легені.
В Україні лютує грип, який може привести до смерті вже на 5-6 день хвороби
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В Україні кількість випадків грипу та ГРВІ поступово зменшується, проте загальна епідеміологічна ситуація залишається непростою. Про це в ефірі 24 каналу повідомив доктор медичних наук, імунолог Андрій Волянський.

За його словами, поточний епідемічний сезон характеризується надзвичайною складністю.

На території України переважає вірус грипу А, зокрема його пандемічний варіант H1N1 та штам H2N3.

Протягом останніх двох тижнів зафіксовано різке зростання кількості випадків грипу B (лінія Victoria), який наразі складає майже всі випадки цієї категорії. Хоча всі ці штами відповідають вакцинним, перебіг захворювання цього року є значно важчим, а рівень смертності суттєво зріс.

Якщо в середньому летальність від грипу не перевищує 0,1%, то цього сезону вона зросла до 2%. Волянський виділив ключові фактори, що спричиняють тяжкий перебіг хвороби. Серед них – недостатній рівень вакцинації серед населення (менше 1%) та несвоєчасне звернення до лікарів.

"Грип має характерну ознаку – швидко спускається в легені. Людина може померти на 5–6 день з початку захворювання. Крім того, проблема полягає у нерішучості лікарів, які не завжди призначають специфічні препарати проти грипу. Через це виникають тяжкі випадки перебігу хвороби та ускладнення, зокрема, бактеріальна пневмонія", – підкреслив лікар-імунолог.

За даними МОЗ, у період з 5 по 11 березня спостерігалося зниження захворюваності на грип та ГРВІ, а смертельних випадків за цей період не зафіксовано.

Попри загальне зниження захворюваності, епідемічний поріг перевищено в Житомирській, Волинській та Закарпатській областях. У порівнянні з минулим роком кількість випадків COVID-19 значно скоротилася. Якщо у 2023 році одночасно циркулювали як грип, так і коронавірус, то наразі позитивні тести на COVID-19 становлять лише 5-6%, тоді як грип чи риновірус виявляються у понад 10% випадків.

Імунолог розповів про характерні симптоми COVID-19, серед яких – загальна слабкість, швидка втомлюваність, незначне підвищення температури, а також локальні прояви, такі як кашель і нежить.

Грип, своєю чергою, супроводжується вираженою інтоксикацією, сильною слабкістю, головним і м’язовим болем, а також значним підвищенням температури (від 38°С і вище).

Медики радять не ігнорувати експрес-тести на грип і COVID-19, адже своєчасна діагностика допомагає швидше розпочати лікування.

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