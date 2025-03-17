Хто кращий, той і буде працювати в бажаному йому суді – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, чому судді змагаються за можливість переводу в інший суд з кандидатами на посади суддів.

Джерело фото: Facebook Дениса Маслова

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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов розповів, чому судді, які хочуть перевестися в інші суди того ж рівня та спеціалізації, змушені змагатися за вакантні посади з учасниками добору 2024 року з числа помічників суддів, працівників апаратів судів, адвокатів, прокурорів тощо.

«Найсправедливіше рішення полягає у тому, що всі йдуть разом – судді, помічники суддів, адвокати. Якщо ти доказав, що ти найкращий – йдеш працювати в той суд, в який хочеш. Правники повинні конкурувати між собою, демонструючи свої знання, навички, вміння», - розповів Денис Маслов 15 березня під час засідання асоціації «Добросуд».

Нагадаємо, 11 грудня 2024 року ВККС оголосила добір на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів. З 1 березня по 1 квітня триває прийом документів.

Зазначимо, що вперше в історії процедур добору на посади суддів, за вакантні посади суддів будуть змагатися не тільки помічники суддів, працівники апаратів судів, прокурори, адвокати, науковці-правники, але й діючі судді, які планують перевестися в інші суди.

Станом на 13 березня документи для участі у доборі та переведенні в інші суди подали 411 кандидатів на посади суддів та 103 судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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