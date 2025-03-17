Хто кращий, той і буде працювати в бажаному йому суді – Денис Маслов

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов розповів, чому судді, які хочуть перевестися в інші суди того ж рівня та спеціалізації, змушені змагатися за вакантні посади з учасниками добору 2024 року з числа помічників суддів, працівників апаратів судів, адвокатів, прокурорів тощо.
«Найсправедливіше рішення полягає у тому, що всі йдуть разом – судді, помічники суддів, адвокати. Якщо ти доказав, що ти найкращий – йдеш працювати в той суд, в який хочеш. Правники повинні конкурувати між собою, демонструючи свої знання, навички, вміння», - розповів Денис Маслов 15 березня під час засідання асоціації «Добросуд».
Нагадаємо, 11 грудня 2024 року ВККС оголосила добір на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів. З 1 березня по 1 квітня триває прийом документів.
Зазначимо, що вперше в історії процедур добору на посади суддів, за вакантні посади суддів будуть змагатися не тільки помічники суддів, працівники апаратів судів, прокурори, адвокати, науковці-правники, але й діючі судді, які планують перевестися в інші суди.
Станом на 13 березня документи для участі у доборі та переведенні в інші суди подали 411 кандидатів на посади суддів та 103 судді.
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.