Українці підтримали петицію щодо доплат для працівників дошкільної та позашкільної освіти

Петиція за субвенцію для працівників дошкільної та позашкільної освіти набрала 25 тисяч голосів.

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Петиція на сайті Кабінету Міністрів України, яка закликає запровадити субвенцію для доплат працівникам дошкільної, позашкільної та професійної освіти, набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. Петиція була подана 21 січня і станом на 26 березня досягла необхідної кількості підтримки.

Автори петиції зазначають, що хоча затвердження програми матеріальної підтримки працівників закладів загальної середньої освіти є важливим кроком, він є несправедливим стосовно інших категорій освітян. Вони підкреслюють, що всі працівники освіти, незалежно від типу закладу, працюють в умовах воєнного стану, постійних загроз та небезпеки, виконуючи відповідальну роботу.

«Затвердження в держбюджеті на 2025 рік програми щодо матеріальної підтримки педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти – це дуже добре, але так несправедливо відносно педагогів закладів дошкільної, позашкільної, професійної та інших установ освіти, адже в умовах воєнного стану, оголошення постійних тривог, вибухів та іншої загрози та небезпеки, всі освітяни працюють однаково, виконуючи напружену, небезпечну та відповідальну роботу задля збереження життя і здоров’я дітей», - йдеться в тексті петиції.

Заявники вважають необхідним перерозподілити кошти та створити бюджетну програму для надання доплат працівникам дошкільної, позашкільної та професійної освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів.

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