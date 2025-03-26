Українці підтримали петицію щодо доплат для працівників дошкільної та позашкільної освіти

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України, яка закликає запровадити субвенцію для доплат працівникам дошкільної, позашкільної та професійної освіти, набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. Петиція була подана 21 січня і станом на 26 березня досягла необхідної кількості підтримки.
Автори петиції зазначають, що хоча затвердження програми матеріальної підтримки працівників закладів загальної середньої освіти є важливим кроком, він є несправедливим стосовно інших категорій освітян. Вони підкреслюють, що всі працівники освіти, незалежно від типу закладу, працюють в умовах воєнного стану, постійних загроз та небезпеки, виконуючи відповідальну роботу.
«Затвердження в держбюджеті на 2025 рік програми щодо матеріальної підтримки педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти – це дуже добре, але так несправедливо відносно педагогів закладів дошкільної, позашкільної, професійної та інших установ освіти, адже в умовах воєнного стану, оголошення постійних тривог, вибухів та іншої загрози та небезпеки, всі освітяни працюють однаково, виконуючи напружену, небезпечну та відповідальну роботу задля збереження життя і здоров’я дітей», - йдеться в тексті петиції.
Заявники вважають необхідним перерозподілити кошти та створити бюджетну програму для надання доплат працівникам дошкільної, позашкільної та професійної освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів.
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