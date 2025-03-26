Можливість звільнення з військової служби одного із синів для догляду за батьком, який має інвалідність — огляд практики КАС ВС

В огляді відображено правові позиції судових палат, колегій суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за лютий 2025 року.

В огляді відображено правові позиції судових палат, колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

можливість звільнення з військової служби одного із синів для догляду за батьком – особою з інвалідністю;

право командування приймати рішення щодо увільнення військовослужбовців від займаних посад і їх подальшого призначення;

необґрунтованість вимог доопрацювання документів для призначення одноразової грошової допомоги, незважаючи на наявність у них судового рішення про факт спільного проживання позивачки з померлим військовослужбовцем;

право надрокористувача здійснювати геологічне вивчення чи видобування одного виду корисних копалин;

мораторій на штрафи за податкові правопорушення під час воєнного стану;

вплив форс-мажорних обставин на нарахування пені за порушення строків розрахунків за валютними операціями в умовах воєнного стану;

проведення фактичної перевірки та застосування штрафних санкцій за порушення вимог до фіскальних чеків;

визначення обсягу державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними та науковими рівнями.

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