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4-й день недоступна онлайн-купівля квитків – УЗ продовжує відновлювати роботу сервісів після кібератаки

10:25, 26 березня 2025
Пасажири Укрзалізниці отримають компенсацію через збій в онлайн-купівлі квитків.
4-й день недоступна онлайн-купівля квитків – УЗ продовжує відновлювати роботу сервісів після кібератаки
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака. Компанія повідомила, що активно працює над відновленням сервісів і сподівається завершити процес найближчим часом.

Наразі квитки можна придбати через каси на найближчі дати – 26 і 27 березня. Для зручності пасажирів рекомендується приходити за квитками в менш завантажені години, з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30. Всі вокзальні каси і персонал працюють у посиленому режимі, а також на чергуванні знаходяться «янголи» — помічники для підтримки пасажирів.

Укрзалізниця також подякувала пасажирам за терпіння і запропонувала власникам паперових квитків, які були придбані після 22 березня: «Дякуємо всім пасажирам за терпіння, а власників паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент від Укрзалізниці на борту та можливість безкоштовно скористатись платними залами очікування на вокзалах країни».

Фахівці компанії та залучені експерти продовжують працювати цілодобово, щоб якнайшвидше відновити онлайн-сервіси.

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Укрзалізниця

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