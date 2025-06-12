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Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів на виборах президента у 13 комісіях

20:37, 12 червня 2025
Судді визнали обґрунтованими окремі скарги виборців, пов’язані з виявленими відхиленнями на певних виборчих дільницях.
Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів на виборах президента у 13 комісіях
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Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів у деяких виборчих комісіях під час президентських виборів. Про це повідомляє Polsat News.

Повідомляється, що до Верховного Суду надійшли звернення з приводу порушень, які мали місце під час складання протоколів про результати голосування та підрахунку голосів на деяких дільничних виборчих комісіях.

Судді погодилися з частиною виборчих протестів, які стосувалися так званих аномалій у деяких виборчих дільницях.

Так, перерахунок голосів відбудеться у 13 виборчих комісіях, аби «встановити кількість дійсних голосів, відданих за окремих кандидатів на посаду президента Республіки Польща».

Як повідомляли ЗМІ, під час підрахунку голосів після закінчення другого туру президентських виборів в одній з виборчих комісій у Мінську Мазовецькому сталася підміна результатів кандидатів. Тим часом голова виборчої комісії назвав це помилкою.

Зазначається, що переголосування не вплине на фінальний результат.

Президентські вибори у Польші завершилися перемогою Кароля Навроцького, який набрав 50,89% голосів виборців.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Республіки Польща.

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