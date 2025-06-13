Шкода довкіллю 325 тисяч гривень: двоє лісників на Хмельниччині незаконно вирубували та продавали дуби

Чоловіки вчинили порубку лісу без відповідних дозволів.

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На Хмельниччині до суду скерували обвинувальний акт стосовно двох лісників, які незаконно вирубували та продавали дуби. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Зазначається, що чоловіки вчинили порубку лісу без відповідних дозволів в березні цього року. Їх затримали на гарячому, під час реалізації деревини.

Задокументовано факт отримання ними 93 тисяч гривень за відпуск 8 метрів квадратних дуба. Внаслідок незаконних дій державному підприємству та довкіллю завдано шкоди на понад 325 тисяч гривень.

Чоловіки постануть перед судом за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та незаконної порубки дерев, вчинених за попередньою змовою з групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Їм загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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