Підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту можна буде за допомогою цифрового гаманця — Кабмін затвердив постанову

Кабмін затвердив постанову №689, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні. Це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС.
Цифровий гаманець — це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн.
У Мінцифри обіцяють, що завдяки цьому гаманцю можна буде підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом.
Ухвалена постанова визначає вимоги до таких гаманців — як українських, так і європейських — і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Попереду — тестування, технічна інтеграція та запуск.
Як зазначено у постанові, випуск та використання гаманців з цифровою ідентифікацією для фізичних осіб здійснюються безоплатно, для юридичних осіб — на договірних засадах. Випуск та використання гаманців повинні здійснюватися на добровільними засадах.
Компоненти компʼютерної програми, яка є складовою гаманців з цифровою ідентифікацією, мають бути програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом.
Надавачі гаманців можуть визначати компоненти комп’ютерної програми, які не підлягають публікації з метою захисту національної безпеки, прав та свобод громадян.
Отже, надавач сам вирішує, які частини коду не публікувати «для безпеки держави», а також за запитом користувача існує можливість використання зібраної інформації.
Чи будуть ці моменти використані для непрозорого збору даних або персоналізованої реклами з боку держави чи бізнесу, питання.
Постанова передбачає, що надавач гаманця не повинен об’єднувати ідентифікаційні дані особи чи будь-які інші персональні дані, які зберігаються або стосуються використання гаманця з цифровою ідентифікацією, з персональними даними, які використовуються ним під час надання будь-яких інших послуг або послуг, що надаються третіми особами, які не є необхідними для випуску гаманця, крім випадків подання користувачем гаманця з цифровою ідентифікацією відповідного запиту.
Персональні дані, які стосуються випуску гаманця, повинні бути логічно відокремленими від будь-яких інших даних, які обробляються надавачем гаманця з цифровою ідентифікацією.
Гаманці з цифровою ідентифікацією повинні надавати можливість користувачу:
Гаманці з цифровою ідентифікацією повинні:
Центральний засвідчувальний орган розміщує на власному офіційному веб-сайті механізми перевірки для забезпечення можливості перевірки автентичності та чинності гаманців з цифровою ідентифікацією.
Разом з тим, постанова не деталізує, хто несе відповідальність, якщо дані зникнуть, будуть скомпрометовані чи використані без згоди.
Автор: Наталя Мамченко
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