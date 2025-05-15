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У Держпраці пояснили, чи допустимо виконання особою з інвалідністю за її бажанням роботи, яка протипоказана за станом здоров'я

20:28, 15 травня 2025
Держпраці зазначає, що до трудового договору не можуть бути включені умови, що погіршують становище працівника порівняно із законодавством про працю, в тому числі за наявності згоди самого такого працівника.
У Держпраці пояснили, чи допустимо виконання особою з інвалідністю за її бажанням роботи, яка протипоказана за станом здоров'я
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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi пояснює, чи допустимо виконання особою з інвалідністю за її бажанням роботи, яка протипоказана за станом здоров'я.

Зазначається, що при прийнятті рішення щодо залучення до роботи у нічний час осіб з інвалідністю за їх згодою, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота і яка може допускатися під час воєнного стану відповідно до положень ч. 1 стаття 8 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавцем має бути враховано таке:

  1. Роботодавець зобов'язаний врахувати медичні висновки про стан здоров’я працівника, протипоказання, характер виконуваної працівником роботи, можливі наслідки для здоров'я самого працівника, а також вплив на стан охорони праці на робочих місцях.
  2. Роботодавець несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства з охорони праці, безпеку та здоров'я працівників на робочих місцях, виконання обов’язків, передбачених статтями 141 та 153 Кодексу законів про працю України.
  3. На виконання роботи в нічний час працівником з інвалідністю роботодавець має отримати згоду такого працівника (ст. 172 КЗпП, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року №2136-IX).
  4. Статтею 24 КЗпП забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

Таким чином, укладення трудового договору або зміна умов діючого трудового договору, що передбачають обов’язок працівника виконувати роботу протипоказану йому за станом здоров'я, є порушенням ст. 24 КЗпП.

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не призупиняє дію статті 24 КЗпП, а самі положення цієї статті не суперечать цьому Закону.

Відповідно до статті 9 КЗпП умови трудових договорів, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. До трудового договору не можуть бути включені умови, що погіршують становище працівника порівняно із законодавством про працю, в тому числі за наявності згоди самого такого працівника.

Також забороняється примушення працівника до укладення трудового договору, який містить умови, щодо яких між працівником та роботодавцем не досягнуто взаємної згоди.

 Роботодавцем мають бути вжиті заходи щодо створення для працівників з інвалідністю умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечення інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством (стаття 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні").

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