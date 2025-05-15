В Гоструда объяснили, допустимо ли выполнение лицом с инвалидностью по его желанию работы, противопоказанной по состоянию здоровья

Гоструда отмечает, что в трудовой договор не могут быть включены условия, ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством о труде, в том числе при наличии согласия самого такого работника.

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Восточное межрегиональное управление Гоструда разъясняет, допустимо ли выполнение лицом с инвалидностью по его желанию работы, которая противопоказана по состоянию здоровья.

Отмечается, что при принятии решения о привлечении к работе в ночное время лиц с инвалидностью по их согласию, которым по медицинским рекомендациям такая работа противопоказана и которая может допускаться во время военного положения в соответствии с положениями ч. 1 статьи 8 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодателю необходимо учитывать следующее:

- Работодатель обязан учитывать медицинские заключения о состоянии здоровья работника, противопоказания, характер выполняемой работником работы, возможные последствия для здоровья самого работника, а также влияние на состояние охраны труда на рабочих местах.

- Работодатель несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства по охране труда, безопасность и здоровье работников на рабочих местах, выполнение обязанностей, предусмотренных статьями 141 и 153 Кодекса законов о труде Украины.

- Для выполнения работы в ночное время работником с инвалидностью работодатель должен получить согласие такого работника (ст. 172 КЗоТ, ч. 1 ст. 8 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года №2136-IX).

Статьей 24 КЗоТ запрещается заключение трудового договора с гражданином, которому по медицинскому заключению предложенная работа противопоказана по состоянию здоровья.

Таким образом, заключение трудового договора или изменение условий действующего трудового договора, которые предусматривают обязанность работника выполнять работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья, является нарушением ст. 24 КЗоТ.

Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» не приостанавливает действие статьи 24 КЗоТ, а положения этой статьи не противоречат данному Закону.

Согласно статье 9 КЗоТ условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством Украины о труде, являются недействительными. В трудовой договор не могут быть включены условия, ухудшающие положение работника по сравнению с трудовым законодательством, в том числе при наличии согласия самого работника.

Также запрещается принуждение работника к заключению трудового договора, который содержит условия, по которым между работником и работодателем не достигнуто взаимное согласие.

Работодателем должны быть приняты меры по созданию для работников с инвалидностью условий труда с учетом индивидуальных программ реабилитации и обеспечению других социально-экономических гарантий, предусмотренных законодательством (статья 17 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине").

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