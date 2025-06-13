Когда работодатель может отказать в трудоустройстве лицу с инвалидностью — разъяснение

Увольнение или отказ в трудоустройстве возможен только по медицинскому заключению о риске для здоровья или безопасности.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, в каком случае лицу с инвалидностью может быть отказано в трудоустройстве.

Отмечается, что согласно статье 17 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда за выводом исполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема угрожает ухудшению здоровья лиц с инвалидностью.

Ранее мы писали, допустимо ли выполнение лицом с инвалидностью по его желанию работы, противопоказанной по состоянию здоровья.

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