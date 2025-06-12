Хто може отримати разову виплату до Дня Незалежності у 2025 році, інфографіка

Щороку до Дня Незалежності держава виплачує разову грошову допомогу людям, які мають певний статус. Пенсіонерам гроші нарахують автоматично, іншим категоріям потрібно звернутися до Пенсійного фонду до 1 серпня. Про це повідомляє урядовий портал.
Виплати надаються автоматично або за зверненням — залежно від ситуації.
Розмір виплат
Особи з інвалідністю внаслідок війни:
I група — 3 100 грн
II група — 2 900 грн
III група — 2 700 грн
Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 грн
Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні таборів, діти, народжені в місцях примусового тримання — 1 000 грн
Члени сімей загиблих Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, жертв нацизму — 650 грн
Учасники війни, колишні в’язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників — 450 грн
Кому виплата надається автоматично:
Пенсіонери, які мають право на виплату, отримають кошти у серпні разом із пенсією. Звертатися за виплатою не потрібно.
Якщо людина не є пенсіонером, але проходить службу чи працює — кошти перераховуються на рахунок військової частини або організації на підставі заявки роботодавця.
Кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду
Якщо людина не є пенсіонером і не проходить службу/не працює — для отримання виплати у серпні заяву треба подати самостійно до 1 серпня 2025 року.
Якщо подати заяву у зазначений строк виявилось неможливо — це можна зробити до 1 жовтня.
У заяві потрібно зазначити:
До заяви додаються копії паспорта і посвідчення.
При особистому зверненні пред’являються оригінали.
Як подати заяву
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