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Хто може отримати разову виплату до Дня Незалежності у 2025 році, інфографіка

21:48, 12 червня 2025
Пенсіонери, які мають право на виплату, отримають кошти разом із пенсією.
Хто може отримати разову виплату до Дня Незалежності у 2025 році, інфографіка
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Щороку до Дня Незалежності держава виплачує разову грошову допомогу людям, які мають певний статус. Пенсіонерам гроші нарахують автоматично, іншим категоріям потрібно звернутися до Пенсійного фонду до 1 серпня. Про це повідомляє урядовий портал. 

Виплати надаються автоматично або за зверненням — залежно від ситуації.

Розмір виплат

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

I група — 3 100 грн

II група — 2 900 грн

III група — 2 700 грн

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 грн

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні таборів, діти, народжені в місцях примусового тримання — 1 000 грн

Члени сімей загиблих Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, жертв нацизму — 650 грн

Учасники війни, колишні в’язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників — 450 грн

Кому виплата надається автоматично:

Пенсіонери, які мають право на виплату, отримають кошти у серпні разом із пенсією. Звертатися за виплатою не потрібно.

Якщо людина не є пенсіонером, але проходить службу чи працює — кошти перераховуються на рахунок військової частини або організації на підставі заявки роботодавця.

Кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Якщо людина не є пенсіонером і не проходить службу/не працює — для отримання виплати у серпні заяву треба подати самостійно до 1 серпня 2025 року.

Якщо подати заяву у зазначений строк виявилось неможливо — це можна зробити до 1 жовтня.

У заяві потрібно зазначити:

  • паспортні дані;
  • номер банківського рахунка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);дані з посвідчення, яке підтверджує статус та дає право на виплату.

До заяви додаються копії паспорта і посвідчення.

При особистому зверненні пред’являються оригінали.

Як подати заяву

  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі;
  • поштою — на адресу територіального органу ПФУ;
  • онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду (з КЕП).

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