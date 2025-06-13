На Вінниччині чоловік 4 рази отримував повістки, але військові частини не брали його на службу — справа дійшла до суду

За словами військовозобов’язаного, він має хворе серце та лікувався у Вінниці, проте ВЛК цього не врахувала.

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На Вінниччині військовозобов’язаний отримав чотири повістки, але відмовився від мобілізації. За словами чоловіка, кілька військових частин відмовились брати його на службу. Справу № 151/729/24 розглядав Чечельницький районний суд Вінницької області.

У матеріалах справи вказується, що житель Вінниччини влітку 2024 року отримав кілька повісток, проте ухилився від мобілізації.

Обвинувачений на суді визнав, що від двох останніх повісток він відмовився.

Чоловік пояснив, що має хворе серце та лікувався у Вінниці, проте ВЛК цього не врахувала. Зазначив, що нібито намагався оскаржити рішення комісії, проте йому відмовляли у цьому.

«У 2015 році мав намір піти до АТО, однак не підійшов по стану здоров’я. У 2022 році був мобілізований та направлений у Яворів, звідки теж повернули по стану здоров`я, проте на руки ніякого підтверджуючого документу причини повернення не видавали. Крім того, до жовтня 2023 року був мобілізований до Коблево в Одеську область, але звідти його знову відправили через невідповідний стан здоров`я.

Ніякого офіційного документу з причиною повернення не видавали, а сказали писати відмову, що він і зробив, практично під тиском. Останні рази уже дійсно відмовлявся, оскільки висновок ВЛК неправильний, а повістки вручалися йому після подачі ним заяви до ТЦК про повторне проходження ВЛК, але до отримання відповіді. Пройти повторне ВЛК не може, оскільки до лікарів потрібно їхати у Вінницю, а маючи дійсне ВЛК про придатність до військової служби, боїться, що його мобілізують ще з автобуса», — йдеться у свідченні чоловіка.

За словами чоловіка, він розуміє, що порушив Кримінальний кодекс, «але це не тому, що мав намір ухилитися від військової служби, а лише хотів справедливого висновку ВЛК».

Працівник ТЦК зазначив, що дійсно одного разу військова частина відмовилась брати на службу підсудного, проте причина відмови йому невідома.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст.336 КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Водночас на підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України на жителя Вінниччини покладено такі обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку обчислювати з моменту проголошення вироку.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду через Чечельницький районний суд протягом тридцяти діб з дня його проголошення.