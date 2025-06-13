В Винницкой области мужчина 4 раза получал повестки, но военные части не брали его на службу — дело дошло до суда

По словам военнообязанного, у него больное сердце и он лечился в Виннице, однако ВЛК этого не учла.

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В Винницкой области военнообязанный получил четыре повестки, но отказался от мобилизации. По словам мужчины, несколько воинских частей отказались брать его на службу. Дело № 151/729/24 рассматривал Чечельницкий районный суд Винницкой области.

В материалах дела указано, что житель Винницкой области летом 2024 года получил несколько повесток, однако уклонился от мобилизации.

Обвиняемый на суде признал, что от двух последних повесток он отказался.

Мужчина объяснил, что у него больное сердце и он проходил лечение в Виннице, однако ВЛК это не учла. Он отметил, что якобы пытался обжаловать решение комиссии, однако ему в этом отказывали.

«В 2015 году имел намерение пойти в АТО, однако не прошел по состоянию здоровья. В 2022 году был мобилизован и направлен в Яворов, откуда также вернули по состоянию здоровья, однако на руки никакого подтверждающего документа причины возвращения не выдавали. Кроме того, до октября 2023 года был мобилизован в Коблево Николаевской области, но и оттуда его снова отправили обратно из-за неподходящего состояния здоровья.

Никакого официального документа с причиной возвращения не выдавали, а сказали написать отказ, что он и сделал, практически под давлением. Последние разы действительно отказывался, поскольку заключение ВЛК считает неправильным, а повестки вручались ему после подачи им заявления в ТЦК о повторном прохождении ВЛК, но до получения ответа. Пройти повторную ВЛК он не может, поскольку для этого нужно ехать к врачам в Винницу, а имея действующее заключение ВЛК о пригодности к военной службе, он боится, что его мобилизуют прямо с автобуса», — говорится в показаниях мужчины.

По словам мужчины, он понимает, что нарушил Уголовный кодекс, «но это не потому, что имел намерение уклониться от военной службы, а лишь хотел справедливого заключения ВЛК».

Сотрудник ТЦК отметил, что действительно один раз воинская часть отказалась брать подсудимого на службу, однако причина отказа ему неизвестна.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Одновременно, на основании ст. 75 УК Украины, мужчину освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок 2 года.

На основании ч. 1 ст. 76 УК Украины на жителя Винницкой области возложены следующие обязанности:

1) периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

2) уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Начало испытательного срока исчисляется с момента провозглашения приговора.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в Винницкий апелляционный суд через Чечельницкий районный суд в течение тридцати суток со дня его провозглашения.

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