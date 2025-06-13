Женщина по ошибке перевела 800 долларов вместо 800 гривен и обратилась в суд о взыскании средств — чем все закончилось

Ответчица отказалась возвращать средства, полученные ошибочно, ссылаясь на добровольность платежа.

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Истица обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств, полученных без достаточного правового основания. Как она пояснила, за услугу по переводу документа она должна была заплатить ответчице 800 грн, однако, по ошибке выбрав в банковском приложении валютную карту вместо гривневой, она перевела ей 800 долларов США — на тот момент эквивалент 32 840 грн. Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

Осознав спустя некоторое время, что произошла ошибка, она сразу сообщила об этом ответчице с просьбой вернуть деньги, но получила отказ. Обращение в службу финансовой поддержки «Monobank», через приложение которого был совершен перевод, также не помогло — возврат средств возможен только с согласия получателя.

Неоднократные попытки связаться с ответчицей через мессенджеры и e-mail для мирного урегулирования спора оказались безрезультатными, а потому единственным выходом из этой ситуации стало её обращение в суд за защитой своего права на возврат собственных средств.

Новоднестровский городской суд Черновицкой области удовлетворил иск, взыскал с ответчицы денежные средства, полученные без достаточного правового основания, в размере 32 040 грн. Кроме того, суд обязал ответчицу компенсировать истцу уплаченный ею судебный сбор в размере 1 211 грн и 10 000 грн за услуги адвоката.

Не отрицая факт получения средств, ответчица подала апелляционную жалобу, в которой утверждала, что суд не выяснил, какую именно сумму должна была истец ей заплатить и были ли вообще между ними какие-либо договорённости о предоставлении ею услуг, настаивала, что между ними не заключались договоры. Также она категорически возражала против взыскания в пользу истца расходов на юридическую помощь, поскольку это было её личным решением. Указывала, что не могла должным образом подготовиться к рассмотрению дела без собственного юриста. Настаивала на том, что задание она выполнила, истец не высказывала претензий по качеству, платёж был совершен добровольно, без какого-либо принуждения. Средства она уже потратила, поэтому не имела возможности их вернуть.

Просила апелляционный суд отменить решение и принять новое — об отказе в удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Апелляционный суд исследовал все доказательства, приобщённые к исковому заявлению, в частности — переписку в мессенджерах с ответчицей, переписку с банком, скриншоты с сайта, где ответчица предлагала услуги с перечнем услуг и размещёнными там персональными данными (номером банковской карты, номером телефона, электронной почтой, ником в мессенджерах, фамилией, именем и отчеством).

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции, что спорные правоотношения по переводу денежных средств в размере 32 040 грн не имели договорного характера, а имели правовую природу кондикционных (то есть возникших в связи с неосновательным обогащением), поскольку было установлено, что произошёл ошибочный перевод денежных средств.

Суд указал, что согласно ст. 1212 Гражданского кодекса Украины лицо, которое получило имущество без достаточного правового основания, обязано его вернуть, независимо от того, возникла ли такая ситуация по его вине, по вине другого лица или вследствие какого-либо события.

Также суд отметил, что получение ответчицей имущества не запрещённым законом способом никоим образом не опровергает выводы суда о безосновательности приобретения имущества. В частности, ответчица не предоставила доказательств существования между сторонами договорных отношений (в устной или письменной форме), каких-либо личных или иных отношений, которые могли бы служить юридическим основанием для получения ею таких средств.

Факт того, что ответчица получила средства способом, не запрещённым законом, не является аргументом в пользу законности их удержания.

Коллегия судей пришла к выводу, что решение суда первой инстанции принято с соблюдением норм материального и процессуального права, поэтому оставила его без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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