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Зеленский подписал законы о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов на оптоволокне

12:20, 13 июня 2025
Президент подписал два закона, которые освободят от таможенных платежей на оптоволокно для дронов и от налога на добавленную стоимость сделки по ввозу товаров для нужд безопасности и обороны.
Зеленский подписал законы о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов на оптоволокне
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, способствующие развитию оборонной промышленности.

В частности, предусмотрено освобождение от таможенных платежей на оптоволокно для дронов, что позволит создать благоприятные условия для производства беспилотных систем.

Так, закон 4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс и освобождает от уплаты ввозной пошлины товары, ввозимые на территорию Украины для нужд безопасности и обороны.

Одновременно закон 4474-IX вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», соответствующие законопроекты 13305 и 13306 Верховная Рада приняла в целом 4 июня.

Разработчики и производители всё чаще осваивают и изготавливают беспилотные летательные аппараты (дроны), которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала, а также другие изделия оборонного назначения с использованием оптического кабеля, устойчивого к средствам радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы противника.

Одним из ключевых компонентов, необходимых для производства беспилотных летательных аппаратов и других изделий оборонного назначения, являются оптические волокна, оптоволоконные жгуты и другие волоконно-оптические кабели, которые в основном импортируются в Украину.

Подписанные законы помогут усовершенствовать нормы законодательства, регулирующие импорт отдельных товаров, необходимых для оборонной сферы, а также снизить себестоимость производства беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала.

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президент Владимир Зеленский дрон

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