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СБУ заочно сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати за пособничество Кремлю

12:15, 13 июня 2025
СБУ предъявила обвинение российскому рэперу-пропагандисту Тимати за пропаганду Кремля и поддержку оккупации Крыма.
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати за пособничество Кремлю
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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу и пропагандисту Тимуру Юнусову, известному под псевдонимом Тимати, за его активную поддержку российской агрессии против Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что Юнусов участвовал в пропагандистской деятельности в пользу Кремля, в частности был доверенным лицом Путина на президентских выборах в России 2012, 2018 и 2024 годов. Он также выступал на мероприятиях, посвященных инаугурации Путина и празднованию его «побед» на выборах.

Тимати открыто поддерживал аннексию Крыма, российскую агрессию и нарушение суверенитета Украины. В частности, СБУ задокументировала его участие по меньшей мере в семи пропагандистских концертах на временно оккупированном полуострове, направленных на легитимизацию оккупации.

На основе собранных доказательств Юнусову выдвинуто подозрение по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за повторное нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью причинения вреда государственным интересам.

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СБУ россия подозреваемый

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