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СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу Тіматі за пособництво Кремлю

12:15, 13 червня 2025
СБУ висунула звинувачення російському реперу-пропагандисту Тіматі за пропаганду Кремля та підтримку окупації Криму.
СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу Тіматі за пособництво Кремлю
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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку та пропагандисту Тимуру Юнусову, відомому під псевдонімом Тіматі, за його активну підтримку російської агресії проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що Юнусов брав участь у пропагандистській діяльності на користь Кремля, зокрема був довіреною особою Путіна на президентських виборах у Росії 2012, 2018 та 2024 років. Він також виступав на заходах, присвячених інавгурації Путіна та святкуванню його «перемог» на виборах.

Тіматі відкрито підтримував анексію Криму, російську агресію та порушення суверенітету України. Зокрема, СБУ задокументувала його участь щонайменше у семи пропагандистських концертах на тимчасово окупованому півострові, спрямованих на легітимізацію окупації.

На основі зібраних доказів Юнусову висунуто підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за повторне порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди державним інтересам.

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СБУ росія підозрюваний

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