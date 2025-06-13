Законопроект об ограничении судебного сбора суммой в 30280 грн при обращении граждан в Верховный Суд рекомендован к принятию в целом

При обращении в Верховный Суд по социальным, трудовым, жилищным, семейным делам, возмещению вреда здоровью судебный сбор должен будет составлять не более 15 140 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 13192 относительно усовершенствования порядка распределения судебных издержек и судебного сбора. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Максим Дырдин, Иван Калаур, Владимир Ватрас, Роман Бабий, Игорь Фрис и другие.

Законопроектом предлагаются изменения в Кодекс административного судопроизводства, Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также Закон «О судебном сборе».

Сейчас финальная редакция с поправками Комитета не обнародована.

Согласно редакции, одобренной 14 мая в первом чтении, в Гражданском процессуальном кодексе авторы предлагают установить, что суд, учитывая имущественное положение лица, освобождает от уплаты судебного сбора, если размер судебного сбора превышает 5% размера дохода такого лица за предыдущий календарный год. На сегодняшний день в отношении таких лиц суд может принять решение об отсрочке, рассрочке или освобождении от уплаты судебного сбора.

При определении имущественного положения лица суд может учесть информацию о размере доходов за предыдущий календарный год, нахождении на иждивении нетрудоспособных членов семьи, наличии в собственности недвижимого или движимого имущества, а также другие обстоятельства.

Кроме того, предусматривается определение такого размера судебного сбора за подачу кассационной и апелляционной жалобы физическим лицом, что соответствует принципу соразмерности, учитывая его имущественное и финансовое положение, и не ограничивает доступ к суду.

А именно, предлагается установить предельные размеры судебного сбора для физических лиц:

• За подачу апелляционной жалобы – не более 7 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть не более 21 196 грн. А по делам социального характера (защита трудовых, семейных, жилищных прав и т.д.) – не более 3 прожиточных минимумов. То есть, не более 9 084 грн.

• За подачу кассационной жалобы в Верховный Суд соответствующие пределы составят 10 прожиточных минимумов (30 280 грн). И, соответственно, 5 прожиточных минимумов по социальным, трудовым, жилищным, семейным делам, возмещению вреда здоровью. То есть, не более 15 140 грн при обращении в Верховный Суд по социальным делам.

То есть, предлагается, чтобы граждане за подачу жалобы в Верховный Суд уплачивали не более 30 280 грн.

Для юридических лиц ситуация не изменится.

Кроме того, законопроектом уточнены основания для освобождения, уменьшения, отсрочки или рассрочки уплаты судебного сбора, с учетом индивидуальных обстоятельств каждого дела.

Законопроект также вводит норму, согласно которой в случае, если дополнительным судебным решением решается только вопрос о судебных издержках, такое решение может приниматься в письменном производстве без уведомления участников дела, если суд не считает необходимым назначение соответствующего судебного заседания.

Изменения направлены на выполнение Решения Конституционного Суда от 20.01.2025 №2-р(ІІ)/2025, которым признано неконституционным отдельное предписание, ограничивающее доступ лица к Верховному Суду как суду кассационной инстанции по гражданским делам из-за финансового вопроса. Отдельное предписание подпункта 7 пункта 1 части второй статьи 4 Закона о судебном сборе утрачивает силу через 6 месяцев со дня принятия Решения.

КСУ обращает внимание на то, что установление такого размера судебного сбора без учета финансовой состоятельности лица ограничивает его право на доступ к правосудию.

Министерство финансов и Минюст поддержали данный законопроект с замечаниями.

Замечания Минфина

В целом поддерживая предложенные изменения, Минфин отметил, что в соответствии с Бюджетным кодексом судебный сбор зачисляется в доходы спецфонда госбюджета и направляется на обеспечение осуществления судопроизводства и функционирования судебной власти. Реализация положений в части установления предельного размера судебного сбора за подачу физлицом или ФОП в суд апелляционной жалобы по искам имущественного характера не более 7 размеров прожиточного минимума (действующая ставка не может превышать 7,5 прожиточных минимумов) и освобождение от уплаты судебного сбора лиц, если размер судебного сбора превышает 5% размера их дохода за предыдущий календарный год, может привести к уменьшению поступлений в спецфонд.

Кроме того, основным законодательным актом, который определяет правовые основы взимания судебного сбора, в том числе и вопросы освобождения, отсрочки, рассрочки уплаты судебного сбора, является Закон «О судебном сборе». Поэтому, предложенные изменения в ГПК в части установления обязательства (вместо права, которое сейчас установлено Законом «О судебном сборе») для судов освобождать от уплаты судебного сбора лиц, если его размер превышает 5% размера дохода таких лиц за предыдущий календарный год, не является нормой ГПК. Поэтому Минфин предлагал исключить указанное положение из законопроекта.

Замечания Минюста

Министерство юстиции поддерживает законодательную инициативу, поскольку принятие таких изменений будет способствовать укреплению социальной защиты граждан и обеспечит им доступ к правосудию.

В то же время, Минюст отметил, что законопроектом предлагается внести изменения в статью 136 ГПК, которыми установить, что суд, учитывая имущественное положение лица, освобождает от уплаты судебного сбора, если размер судебного сбора превышает 5% размера дохода такого лица за предыдущий календарный год. Однако предложенные изменения не являются предметом регулирования процессуального закона.

Кроме того, предлагается внести изменения в статьи 221, 244 ХПК, положениями которых предусмотреть, что, если сторона по уважительным причинам не может до окончания судебных прений по делу представить доказательства, подтверждающие размер понесенных ею судебных издержек, суд по заявлению такой стороны, поданному до окончания судебных прений по делу, может решить вопрос о судебных издержках после принятия решения по существу исковых требований без уведомления участников дела. Аналогичные изменения предлагается внести в статьи 246, 270 ГПК и статьи 143, 252 КАСУ.

Относительно этого Минюст указал, что решение судом вопроса распределения судебных издержек без уведомления участников дела содержит риски нарушения прав другой стороны на высказывание возражений относительно их размеров. В соответствии с действующими положениями процессуальных кодексов для решения указанного вопроса суд назначает судебное заседание, которое проводится не позднее 15 дней со дня принятия решения по существу исковых требований. Учитывая, что рассмотрение вопроса о распределении судебных издержек в соответствии с положениями законопроекта будет осуществляться без вызова участников дела, а также то, что обязанность доказывания несоразмерности издержек возлагается на сторону, которая заявляет ходатайство об уменьшении издержек, по мнению Минюста, требует дополнительных изменений механизм заявления таких ходатайств с целью надлежащей защиты интересов лиц, которые их подают.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.