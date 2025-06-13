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Зеленський підписав закони про податкові та митні пільги для виробників дронів на оптоволокні

12:20, 13 червня 2025
Президент підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від ПДВ операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони.
Зеленський підписав закони про податкові та митні пільги для виробників дронів на оптоволокні
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Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що сприяють розвитку оборонної промисловості.

Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.

Так, закон 4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.

Водночас закон 4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», відповідні законопроекти 13305 та 13306 Верховна Рада прийняла в цілому 4 червня.

Дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють безпілотні літальні апарати (дрони), які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу та інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю які є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів радіоелектронної боротьби ворога.

Одним із елементів, необхідних для виробництва безпілотних літальних апаратів (дронів) та інших виробів оборонного призначення є волокна оптичні та джути волоконно-оптичні та інші кабелі волоконно-оптичні, які здебільшого імпортуються в Україну.

Підписані закони допоможуть вдосконалити норми законодавства, які регулюють імпорт окремих товарів, необхідних для оборонної сфери, та здешевити собівартість виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу.

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президент Володимир Зеленський дрон

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