Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро з доходів від російських активів

Загалом Україна вже отримала 7 млрд євро з доходів від активів РФ.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 1 мільярда євро. Кошти виділено в рамках ініціативи ERA, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів.

«Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф», — заявив Шмигаль. За його словами, отримані кошти будуть спрямовані на покриття ключових видатків державного бюджету.

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