Президент призначив Альону Гетьманчук главою місії України при НАТО

Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук новою очільницею місії України при НАТО, звільнивши з цієї посади Наталію Галібаренко.

Фото: Олександр Попенко \ lb.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський призначив нового главу місії України при НАТО. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Наталію Галібаренко з посади глави Місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

За плечима Альони Гетьманчук – понад 15 років досвіду в міжнародній журналістиці та аналітиці. У 2009–2016-х вона була виконавчою директоркою Інституту світової політики, з 2017-го і донині керувала Центром «Нова Європа». З 2022-го – стала позаштатною старшою аналітикинею Atlantic Council. З 2016 року - член Консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.