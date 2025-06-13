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Президент призначив Альону Гетьманчук главою місії України при НАТО

13:38, 13 червня 2025
Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук новою очільницею місії України при НАТО, звільнивши з цієї посади Наталію Галібаренко.
Президент призначив Альону Гетьманчук главою місії України при НАТО
Фото: Олександр Попенко \ lb.ua
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Президент Володимир Зеленський призначив нового главу місії України при НАТО. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Наталію Галібаренко з посади глави Місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

За плечима Альони Гетьманчук  – понад 15 років досвіду в міжнародній журналістиці та аналітиці. У 2009–2016-х вона була виконавчою директоркою Інституту світової політики, з 2017-го і донині керувала Центром «Нова Європа». З 2022-го – стала позаштатною старшою аналітикинею Atlantic Council. З 2016 року - член Консультаційного комітету президентів України і Польщі.

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НАТО Україна указ призначення Володимир Зеленський

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