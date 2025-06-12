Катастрофа Air India: удалось выжить только одному пассажиру

Единственным, кто выжил в разбившемся в Индии самолете, является британец Вишвашкумар Рамеш.

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После авиакатастрофы пассажирского самолета в Ахмадабаде на западе Индии удалось выжить только одному пассажиру – это гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш. Хотя сначала сообщалось, что погибли все 242 человека, находившиеся в самолете, погибли.

«Полиция нашла одного уцелевшего на месте 11A. Одного уцелевшего нашли в больнице и он проходит лечение. Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших. Число погибших может возрасти, поскольку самолет разбился в жилом районе», — заявил комиссар полиции индийским СМИ.

Как отмечает издание Hindustan Times, мужчина возвращался в Британию вместе со своим братом. В больницу его госпитализировали с травмами груди, глаз и ног.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 242 пассажира и члены экипажа. Из них 169 — граждане Индии, 53 — граждане Великобритании, 1 — гражданин Канады и 7 — граждане Португалии.

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