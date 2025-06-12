В Харьковской области нетрезвый водитель трижды пытался подкупить полицейских — за 6 тысяч гривен хотел избежать наказания

Пытаясь избежать ответственности за вождение в состоянии опьянения, правонарушитель трижды предложил полицейскому неправомерную выгоду в размере 6 тысяч гривен.

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В Харьковской области водитель попытался дать взятку полицейским, чтобы избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает полиция региона.

Так, инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился местный житель. Во время проверки полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Пытаясь избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушитель трижды предлагал полицейскому неправомерную выгоду в размере 6 тысяч гривен.

«Несмотря на неоднократные предупреждения о уголовной ответственности за такие действия, мужчина продолжал настаивать на своем предложении», — сообщили правоохранители.

Инспекторы действовали в соответствии с действующим законодательством и вызвали следственно-оперативную группу для документирования факта дачи взятки.

По результатам проведенных следственных действий гражданину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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