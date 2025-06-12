На Харківщині нетверезий водій тричі намагався підкупити поліцейських — за 6 тисяч гривень хотів уникнути покарання

Намагаючись уникнути відповідальності за керування авто у стані сп’яніння, правопорушник тричі запропонував поліцейському неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень.

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На Харківщині водій намагався дати хабар поліцейським за уникнення відповідальності за керування в нетверезому стані. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, інспектори зупинили автомобіль під керуванням місцевого мешканця. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

Намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, правопорушник тричі запропонував поліцейському неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень.

«Незважаючи на неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік продовжував наполягати на своїй пропозиції», — зазначили правоохоронці.

Інспектори діяли згідно з чинним законодавством та викликали слідчо-оперативну групу для документування факту надання хабаря.

За результатами проведених слідчих дій, громадянину повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.