Апеляційний адмінсуд заборонив ТЦК вчиняти дії щодо мобілізації студента, вживши заходи забезпечення позову з посиланням на позицію Верховного Суду

Комісія ТЦК відмовила у наданні відстрочки здобувачу освіти – апеляційний адмінсуд вжив заходів забезпечення позову, заборонивши призивати його до розгляду позовних вимог по суті, і при цьому послався на позицію ВС щодо незворотності мобілізації.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд вирішив вжити заходи забезпечення позову за заявою чоловіка, який судився з ТЦК через ненадання йому відстрочки відповідною комісією як здобувачу освіти. Так, до вирішення спору по суті Восьмий ААС заборонив ТЦК здійснювати дії щодо призову чоловіка.

Прикметно, що при цьому апеляційний адмінсуд послався на відому позицію Верховного Суду від 5 лютого 2025 року у справі 160/2592/23, згідно з якою процедура призову є незворотною, а визнання процедури протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи.

Як зазначив Восьмий ААС, судячи з цієї позиції Верховного Суду, невжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони ТЦК мобілізувати позивача, може спричинити для позивача негативні наслідки, оскільки надання відстрочки особі, яка вже є військовослужбовцем, є неможливим (постанова Восьмого ААС від 1 травня 2025 року, справа ЗД/380/5/25, провадження № А/857/10267/25).

Логіка тут полягає у тому, що якщо суд не забезпечить позов, то в подальшому рішення по суті позовних вимог виконати буде неможливо.

Обставини справи

Чоловік 21 лютого 2025 року подав до суду заяву про забезпечення позову, вимагаючи заборонити ТЦК вчиняти дії щодо його призову під час мобілізації до набрання законної сили судовим рішенням в адміністративній справі за його позовом до ТЦК.

Заяву обґрунтовував тим, що ним було направлено до ТЦК супровідний лист із заявою за формою згідно Порядку проведення призову №560.

До заяви надано документи щодо надання відстрочки від призову як здобувачу фахової вищої освіти, який навчається на денній формі навчання. Зокрема військово-обліковий документ в електронній формі від 13.11.2024, копію рішення про зарахування на навчання від 25.09.2024, перекладеного з польської мови; копію довідки про прийняття іноземця на навчання від 25.09.2024,; копію контракту на навчання за програмою «Подвійний диплом» у Вищій школі внутрішньої безпеки у м. Лодзь (Польща) у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» тощо.

В подальшому своїм протоколом від 31 січня 2025 року комісія ТЦК ухвалила рішення про відмову позивачу у наданні відстрочки. Позивач отримав повідомлення про результати розгляду. Разом з повідомленням було скеровано повістку щодо явки до ТЦК для уточнення даних.

Чоловік, покликаючись на незгоду із результатами розгляду його документів, вказував на намір оскаржити її в судовому порядку. Вважає, що на підставі поданих до ТЦК документів має право на відстрочку як здобувач фахової вищої освіти.

Вважає, що без оформленої відстрочки до нього будуть вживатись мобілізаційні дії, а тому без вжиття заходів забезпечення позову у запропонований заявником спосіб виконання рішення, у разі ухвалення рішення на його користь, буде неможливим.

Ухвалою Львівського окружного адміністративного суду від 24 лютого 2025 року було відмовлено у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Що вирішив апеляційний суд

Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про наявність підстав для скасування рішення суду першої інстанції, задоволення заяви та вжиття заходів забезпечення позову у запропонований позивачем спосіб.

Колегія суддів вважає, що позивачем доведено, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Станом на момент звернення із позовом та з цією заявою, існують підстави стверджувати, що відповідачем здійснюються заходи щодо призову позивача на військову службу, відтак йдеться про зміну його статусу з «військовозобов`язаного» на «військовослужбовця».

Стосовно співмірності вжиття заходів забезпечення адміністративного позову у спосіб бажаний для позивача, суд вказав, що забезпечення адміністративного позову шляхом заборони ТЦК вчиняти певні дії до набрання законної сили рішенням за позовом про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання до вчинення дій, не змінює обсяг прав та обов`язків сторін у спорі та зацікавлених осіб.

Застосування заходів забезпечення позову у даній справі матиме наслідком лише відтермінування мобілізації позивача до лав ЗСУ, якщо за результатом розгляду справи по суті суд відмовить у задоволенні адміністративного позову.

Водночас, невжиття таких заходів може спричинити для позивача негативні наслідки в разі його мобілізації, оскільки надання відстрочки особі, яка вже є військовослужбовцем, є неможливим, у зв`язку з чим захист прав, свобод та інтересів позивача за захистом яких він звернувся до суду, буде істотно ускладнений.

Суд апеляційної інстанції, ухвалюючи постанову, враховує висновки, викладені Верховним Судом у постанові від 5 лютого 2025 року у справі 160/2592/23, згідно з якими процедура призову військовозобов`язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулась, а визнання процедури протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу.

Зміст апеляційної скарги вказує на те, що позивачем було подано позов про скасування спірного рішення відповідача та ухвалою Львівського окружного адміністративного суду від 3 березня 2025 року у справі 380/3597/25 відкрито провадження у адміністративній справі.

Відтак, заходи забезпечення позову є співмірними із заявленими позивачем вимогами, позивачем не допущено зловживання процесуальними правами.

Водночас, застосовуючи заходи забезпечення позову, судом не розглядається питання правомірності заявлених позовних вимог і наявності обставин, як підстав для задоволення позову. У даному випадку судом встановлюється саме існування спору між сторонами та обрано адекватні заходи забезпечення позову, які будуть діяти до моменту вступу в законну силу судового рішення по суті справи.

Отже, Восьмий ААС ухвалу Львівського окружного адміністративного суду про відмову у забезпеченні позову, скасував. Заяву чоловіка про забезпечення позову задовольнив і заборонив ТЦК вчиняти дії щодо призову до набрання законної сили судовим рішенням в адміністративній справі.

Згодом стало відомо, що Львівський окружний адміністративний суд рішенням від 23 квітня 2025 року по справі №380/3597/25 вимоги чоловіка задовольнив по суті. Так, суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК з питань надання військовозобов’язаним відстрочки в частині відмови позивачу у наданні відстрочки, а також зобов’язав комісію повторно розглянути його заяву.

Автор: Наталя Мамченко

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